Quand Salima Belabbas et Typh Barrow vous font découvrir la nature belge

"Notre Nature" est une série de documentaires diffusés sur RTL-TVI et déjà disponibles sur RTL play. L'idée: nous faire découvrir la richesse de la nature... belge. "L’herbe semble toujours plus verte, plus mystérieuse et plus impressionnante de l’autre côté du monde. Nous découvrons, subjugués, des images d’animaux exotiques et de leurs biotopes luxuriants, tout en oubliant de regarder simplement par la fenêtre. Si vous preniez le temps de le faire, vous remarqueriez que votre jardin est tout aussi fascinant. Et une fois que vous l’aurez constaté, vous ne le verrez plus jamais de la même façon", précise la production.

Dans "Notre Nature : La Belgique Sauvage", Salima Belabbas nous emmène découvrir la Belgique dans toute sa splendeur avec des images et des histoires inédites, qui vont à coup sûr vous pousser dehors, chaussures de randonnée aux pieds. Elle sera accompagnée de Typh Barrow, la voix off du documentaire original "Notre Nature" et de Virginie Hess, journaliste spécialiste de la faune et la flore.