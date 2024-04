Recrudescence de coqueluche en France, appel à la vigilance

Une reprise de la circulation de la coqueluche, maladie très contagieuse et parfois grave, "s'amorce en France" depuis le début de l'année, constate Santé publique France, en appelant à la vigilance et en rappelant l'importance de la vaccination.

"Au premier trimestre, une quinzaine de clusters, majoritairement en collectivité (écoles maternelles, primaires, halte-garderies et maisons maternelles) mais aussi familiaux, et totalisant 70 cas ont été signalés", selon un document diffusé jeudi soir sur son site internet.

La coqueluche, infection respiratoire causée par une bactérie, se transmet très facilement par voie aérienne, au contact d’une personne malade présentant une toux, principalement dans la famille ou en collectivités.

Elle provoque des quintes de toux fréquentes et prolongées, et peut être grave pour les nourrissons et les personnes vulnérables (malades respiratoires chroniques, immunodéprimés, femmes enceintes). Les décès sont rares mais peuvent survenir notamment chez les très jeunes nourrissons non vaccinés.