Six-cents activistes bloquent le géant Alibaba lors d'une action à l'aéroport de Liège

Par cette occupation, les activistes entendaient dénoncer l'expansion à grande échelle de l'aéroport liégeois sur des terres agricoles.

"L'aéroport de Liège est l'aéroport qui grandit le plus rapidement en Europe", a déclaré Louis Droussin, un des militants du mouvement Code Rouge, cité dans un communiqué. "Des millions d'euros d'argent public supportent cette expansion, qui se fait au détriment de centaines d'hectares de terre agricoles. Dans le cas d'Alibaba, toujours plus de camions et d'avions remplis de marchandises de faible qualité causent toujours plus de nuits blanches pour les habitants. C'est tout simplement injuste", a-t-il déploré.