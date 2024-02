Une mini-forêt plantée sur le territoire de Mons

La Ville de Mons, le centre hospitalier Helora et l'association GoodPlanet ont procédé, vendredi, à la plantation d'une première "Tiny Forest" (mini-forêt) sur le territoire montois.

Le concept de la "mini-forêt" consiste en un espace vert arboré doté d'une plantation dense sur une superficie de quelques centaines de mètres carrés. L'objectif de cette végétalisation, qui vise l'amélioration du cadre de vie, est de contribuer à la biodiversité pour, notamment, les oiseaux, pollinisateurs, papillons et petits mammifères. Une "mini-forêt", implantée dans une zone bâtie, permet aussi de lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur, de fixer le CO2, d'améliorer la qualité de l'air et de créer un écran arboré dans le paysage urbain.

La mini-forêt est implantée sur une parcelle avoisinant le parking couvert de l'hôpital Helora (Ambroise Paré). La plantation montoise consiste en moyenne en trois plants par mètre carré, soit un total de 675 plans de 25 essences indigènes adaptées aux milieux humides, principalement le saule, l'aulne, le frêne, le cornouiller, le sureau, le pommier, le cerisier, le peuplier et l'érable.

L'ASBL GoodPlanet Belgium, qui veut promouvoir le concept, s'est fixé pour objectif la plantation de 15 "Tiny Forests" dans toute la Belgique entre juin 2023 et février 2024, via des partenariats avec les communes et un cofinancement des projets à hauteur de 50%. Celle de Mons est la 13e à voir le jour.