12.239.019,49 euros récoltés au Télévie: MERCI!

Ce samedi, la 36e édition du Télévie se clôt en direct sur RTL, Bel RTL et RTL Play. Ensemble, aidons les chercheurs scientifiques à financer leurs projets afin de trouver de nouveaux remèdes contre la maladie.

Suivez la grande soirée du Télévie en temps réel, dans notre direct commenté ou regardez l'émission en direct sur RTL Play.

23h47 Quentin Mosimann a réussi son défi lancé par Arsène Burny

23h45 12.239.019,49 euros récoltés au Télévie Après avoir récolté plus de 11 millions l'an dernier, le Télévie parvient à dépasser la barre des 12 millions et offrira 12.239.019,49 euros à la recherche contre le cancer et la leucémie. Encore une fois: MERCI!

23h00 Jean-Michel Zecca fait une proposition émouvante à Gilles, atteint d'une forme rare du cancer du pancréas L'année dernière, Philippe Gilbert était le parrain des cyclos du coeur. Cette année, Jean-Michel Zecca a décidé de faire une proposition très émouvante à Gilles : reprendre ce rôle pour 2025. Agé de 35 ans, il a été détecté il y a 3 ans d'un cancer rare du pancréas.

22h50 Ludo récolte plus de 130.000 euros pour la recherche Il se donnait sans la moindre retenue depuis maintenant neuf jours. A bord de son cuistax, Ludovic Daxhelet a sillonné la Wallonie. Environ 450 km entre Arlon et Tournai, lieu où se déroule la grande soirée de clôture du Télévie ce soir. Le montant de l'argent récolté a été révélé par Sandrine Dans: 132.418 euros. Auquels s'ajoutent 70.000 euros offerts de la part du groupe DPG - Rossel. L'action a donc rapporté 202.418 euros.

22h38 Les comités Télévie récoltent une somme astronomique A la fin du show de Matt Pokora, parrain d'honneur de l'émission, tous les membres des comités Télévie qui organisent des actions dans toute la Belgique et tout au long de l'année afin de récolter des fonds, sont montés sur scène. "Sans eux, il n'y a pas d'argent et sans argent il n'y a pas de recherche, a commenté Jean-Michel Zecca. Ils ont été époustouflants et ils ont rapporté la somme colossale de 2.395.786 euros". Ce don immense a fait grimper le compteur à 8 millions, vers 22h20.

22h00 Rencontre émouvante avec Amandine, jeune athlète courageuse atteinte d'une leucémie Lors de la soirée de clôture du Télévie, Nafi Thiam, championne belge d'heptathlon, a adressé un message plein d'encouragements à Amandine. La jeune sportive, bouleversée par cette surprise, a exprimé son émotion : "C'est incroyable, j'en perds mes mots !" Par ailleurs, les parents d'Amandine ont partagé leur expérience face au diagnostic de la leucémie. Fabien, son père, a partagé son ressenti : "C'était un choc, on ne s'attend jamais à ce genre de nouvelles."

21h45 Habitués aux épreuves du "Meilleur Pâtissier", Adelina et Benjamin relèvent le défi du Télévie Benjamin et Adelina, révélés lors de la saison 11 du Meilleur Pâtissier, vont devoir relever le défi de disposer 7.000 macarons sur une structure en cœur avant la fin de la soirée de clôture. "C’est une épreuve comme le "Meilleur Pâtissier", ça nous rappelle un peu des souvenirs", avoue Adelina. Quant à lui, Benjamin espère battre un record mondial ! Mais pour le valider, il va d’abord falloir que nos deux pâtissiers finissent le défi à temps.

21h40 Le petit Zyan récolte à lui seul 400 kilos de pièces rouges L'animatrice Bérénice, qui mène l'opération "Pièces Rouges" pour le Télévie, a voulu remercier le petit Zyan, un garçon qui a ramené, à lui seul, 400 kilos de pièces rouges. "Je voudrais mettre en avant les petits champions", a dit Bérénice. "C'est un champion! C'est Zinedine Zyan", a plaisanté Jean-Michel Zecca. "J'ai voulu mettre à l'honneur ma mamie, qui a eu deux cancers. Elle les a battus. Et maintenant, elle va bien". L'animatrice évoque aussi tous les autres enfants ayant participé à l'opération, qui se déroule souvent dans les écoles.

21h35 L'opération Pièces Rouges récolte 32 tonnes! "C'est colossal", a commenté Jean-Michel Zecca. Et pour cause: l'opération "Pièces Rouges", menée par l'animatrice Bérénice, a réussi à récolter 32 tonnes de pièces rouges. Selon les banques Crelan, cela équivaut à 300.685,49 euros.

20h55 Caroline Fontenoy, émue, revient sur les funérailles de Mademoiselle Luna "Je suis heureuse qu'on lui rende hommage ce soir, surtout au Télévie. C'était un événement tellement important pour elle. Elle s'est investie à fond, ça lui a laissé de doux souvenirs", déclare Caroline Fontenoy. Lors de ses funérailles, notre présentatrice et journaliste a retenu une très belle phrase qui prend tout son sens pour elle ce soir : "Les gens qu'on aime, meurent deux fois. La première fois, on les perd physiquement et la deuxième fois quand on arrête de parler d'eux. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de parler de Delphine pour continuer à la faire vivre dans nos cœurs et surtout pour continuer à faire vivre l'héritage qu'elle nous a laissé, c'est-à-dire son courage, sa combativité, sa résilience et sa joie de vivre." Le décès de Mademoiselle Luna, rappelle à tout le monde que le combat n’est pas terminé : "Elle aurait voulu qu'on se retrousse les manches et qu'on mette le paquet et qu'on donne tout ce soir."

20h45 Le compteur du Télévie passe le cap des 3 millions d'euros Chaque euro compte! Pour faire un don, c'est très simple, suivez la démarche de votre choix parmi celles ci-dessous:

20h21 L'incroyable défi pour le DJ et compositeur Quentin Mosimann Arsène Burny, a lancé un défi inédit au DJ Quentin Mosimann. Il devra créer la musique idéale selon le papa du Télévie, mêlant Beethoven, le Grand Jojo et ses propres influences, dans un délai serré. En effet, le DJ va devoir terminer la chanson avant la fin de l'émission !

20h06 Alix Battard, bouleversée par l'histoire de la petite Augustine Il y a quelques années, Théodora, la fille de notre présentatrice Alix Battard, a été touchée par un cancer du rein. Le même cancer touche Augustine qu'Alix a rencontrée. "Cela me bouleverse d'autant plus qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté c'est qu'un an après la fin des traitements de ma fille, il y a eu une radio de contrôle lors de laquelle on a décelé des nodules aux poumons. Là, on imagine le pire. J'ai trouvé que je me suis dit que j'aurais pas eu la force de tout recommencer. Et en fait, quand on est maman, on n'a pas le choix, on le fait, tu l'as fait", a-t-elle dit à la maman d'Augustine, qui a eu une rechute. À lire aussi Bouleversée par l'histoire d'Augustine, Alix Battard se confie au Télévie: "Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté"

19h45 Les larmes aux yeux, les présentateurs dédient l'émission à Delphine, Mademoiselle Luna L'émission commence avec un hommage à Delphine, dite Mademoiselle Luna, notre collègue décédée d'un cancer cette année. "Le choc a été terrible pour nous tous", a dit Sandrine Dans. "Ce soir, nous allons démontrer que nous allons continuer à nous battre et qu'un jour, nous allons gagner grâce à vous, grâce aux êtres qui nous ont quittés et que nous n'oublierons jamais", a déclaré Emilie Dupuis.

19h45 Ensemble, faisons gagner la vie La 36e édition du Télévie démarre à 19h45. Le but ce soir n'est pas de battre des records mais de continuer à faire avancer la recherche contre le cancer. Ensemble, soutenons les chercheurs qui consacrent leur vie à trouver de nouveaux remèdes pour sauver les personnes malades.

19h30 Dernière ligne droite avant le début du Télévie: Mentissa répète sa prestation Sur le plateau, la chanteuse Mentissa peaufine les derniers détails de sa prestation : "Tout ce qu'on a préparé, tout ce dont on a rêvé dans diverses réunions se concrétise et on voit enfin l'aboutissement quelques heures avant le démarrage de cette soirée", explique Jérôme Fabry, responsable de production.

19h05 Parrain de l'émission, Matt Pokora est encore plus sensible au Télévie "depuis qu'il est papa" Matt Pokora est le parrain d'honneur du Télévie 2024. C'est la deuxième fois qu'il endosse ce rôle. En effet, il était parrain de l'émission en 2019. "Pour être honnête, depuis 2019, j'ai demandé chaque année à être parrain de l'émission, mais on m'a dit qu'il fallait de la place aux autres", a plaisanté le chanteur, qui a également précisé qu'une action comme le Télévie résonne encore plus pour lui "depuis qu'il est devenu papa".

19h00 La Grande Soirée du Télévie démarre à 19h45 La grande soirée aura lieu ce soir à 19h45. L'émission sera diffusée en direct de Tournai Expo et sera animée par Émilie Dupuis, Jean-Michel Zecca, Alix Battard, Sandrine Dans, ou encore Loïc Van Impe. Une soirée qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions.

18h00 Comment faire un don? C'est facile! Vous pouvez le faire: Via le bouton Faire un don sur le site du Télévie



Via un appel téléphonique au 0800 98 80



Via un SMS au 8000 (indiquez votre numéro de compte suivi d'un espace + montant du don)



Par virement bancaire sur le compte : BE44 0000 0001 4245, BIC : GEBABEBB (communication : Don Télévie + Année)



Vous préférez scanner un QR code via l'application Payconiq? Alors, rendez-vous sur cet article-ci. À lire aussi Télévie: voici comment faire un don pour soutenir la lutte contre le cancer