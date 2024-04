Son oncologue lui prédit entre 2 et 20 ans: Gilles développe alors une incroyable philosophie, le profitivisme

Gilles, 35 ans, est passionné de sport et de vélo. En décembre 2020, il apprend être atteint d'une forme rare de cancer du pancréas. "Des douleurs sont apparues, comme des pancréatites, décrit-il. Elles ont commencé dans le dos, j'avais l'impression que quelqu'un voulait arracher ma colonne vertébrale, puis 48 heures après, ça disparaissait".

Puis, des examens révèlent un cancer au niveau du pancréas et une douzaine de métastases sur le foie. Une ablation du foie est impossible. Gilles se résigne à accepter la maladie et à prendre cela comme une occasion personnelle d'y trouver un sens. "Même si cela peut surprendre, ma maladie, je la vois comme une opportunité de grandir, inspirer et devenir une nouvelle belle personne", dit-il. Avec le temps, il a développé une philosophie de vie: le profitivisme, un mix entre le fait de profiter et d'être positif.