Ludo et son équipe ont relevé leur incroyable défi: retour sur neuf jours de générosité et de solidarité

Après neuf jours d'effort intense, de générosité et de solidarité, un nouvel exploit a été accompli. Ludovic Daxhelet et son équipe ont relevé ce défi incroyable avec brio, laissant une empreinte de joie et de solidarité : "Générosité, solidarité, bienveillance, du peps, du sourire, de la joie. C'est ce qu'on a vécu pendant neuf jours avec vous et avec ma team".

J'ai rencontré beaucoup trop d'enfants

Ce périple a été marqué par des moments intenses de partage, de solidarité, et de dépassement de soi. Ludo et son équipe portés par l'enthousiasme, ont pu ressentir la force de la générosité et de l'entraide tout au long de leur parcours. "Cette année, on a rencontré encore plus de gens que l'an passé et on a rencontré beaucoup plus de personnes atteintes de la maladie", explique l'animateur.