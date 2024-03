L'Opération Pièces Rouges pour le Télévie débute ce samedi à Bruxelles, voici comment y participer

L'Opération Pièces Rouges est de retour pour une 5ᵉ édition. Cette opération de bel RTL, portée par Bérénice et Léon et animée par votre générosité, vise à récolter un maximum de pièces (et de billets) au profit du Télévie ! Vos récoltes des quatre premières éditions, ont permis de collecter plus de 2.005.659,52 € pour financer la recherche contre le cancer.

Aujourd'hui, plus de deux milliards de pièces rouges dorment encore dans les poches, les tirelires et les fonds de tiroirs des Belges. Grâce à la mobilisation des petits et grands, nous pouvons leur offrir une nouvelle vie et les mettre au service d'une noble cause : la lutte contre le cancer.

L'Opération Pièces Rouges a été créé par Bérénice, l'animatrice de bel RTL. "Cette idée, je l'ai piquée à Madame Chirac. Donc ça fait des années qu'elle avait lancé les pièces jaunes en France", confie-t-elle. Un jour, en se rendant à la boulangerie, l'animatrice a remarqué dans son porte-monnaie des pièces jaunes ainsi que les pièces cuivrées et elle a repensé à l'Opération pièces jaunes. "Je me suis dit avec ces pièces-là, on pourrait en faire quelque chose et on pourrait faire une opération pièces rouges pour récolter des pièces pour le Télévie", explique-t-elle.