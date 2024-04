Sa maman emportée par la maladie, son enfance : Sandrine Dans révèle les raisons de son engagement en faveur du Télévie

Ce soir, se tient la grande soirée du 36e Télévie. A cette occasion, RTL peut compter sur la mobilisation de tous ses animateurs et animatrices emblématiques. L'une d'elles, Sandrine Dans, dit avoir "grandi avec les premiers Télévie". En effet, sa mère travaillait déjà en laboratoire pour la recherche contre le cancer. "Elle a été emportée par la maladie il y a 7 ans, je n'ai même pas à me poser la question : le Télévie fait partie de mon ADN et je serai toujours là pour le Télévie", a-t-elle dévoilé.

À lire aussi Télévie: voici comment faire un don pour soutenir la lutte contre le cancer

À lire aussi Télévie 2024: voici le programme de l'ultime journée de cette 36e édition