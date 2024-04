Bouleversée par l'histoire d'Augustine, Alix Battard se confie au Télévie: "Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté"

Augustine a enchaîné les chimios pendant un an. Les médecins ont dû lui retirer tout son rein gauche et la moitié du droit. Le néphroblastome est bien connu. Assez facilement soigné, sauf en cas de rechute. Ce qui est malheureusement arrivé à Augustine qui a fait deux rechutes. "Cela me bouleverse d'autant plus qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté, c'est qu'un an après la fin des traitements de ma fille, il y a eu une radio de contrôle lors de laquelle on a décelé des nodules aux poumons. Et que la seule chose à faire était d'attendre. Là, on imagine le pire. Je me suis dit que je n'aurais pas eu la force de tout recommencer. Et en fait, quand on est maman, on n'a pas le choix, on le fait, tu l'as fait", a-t-elle dit à la maman d'Augustine.



Mais après deux rechutes, les résultats d'Augustine sont bons. Elle s'accorche à la vie avec l'aide de sa famille.