Afrique du Sud: redessiner le vignoble pour résister au réchauffement

C'est une révolution en douceur: pour protéger le vignoble sud-africain des ravages du réchauffement climatique, qui promet des pluies plus rares mais aussi plus violentes, il faut épouser les courbes du paysage et recycler l'eau tombée du ciel. "Avant les vignes étaient plantées par blocs carrés", raconte à l'AFP Rosa Kruger, 64 ans, regard bleu intense, au domaine Reyneke situé au cœur du vignoble de Stellenbosch, qui passait pour une douce dingue quand elle s'est lancée dans cette croisade il y a plus d'une dizaine d'années.

La conseillère viticole, mondialement saluée pour sa contribution à la qualité des terroirs sud-africains, montre les drains entre chaque parcelle pour récupérer les eaux de pluie. Ils épousent le terrain et rejoignent un réservoir au pied de la pente. "Je n'accepte pas la fatalité. On peut bien se battre un peu non?", plaisante cette juriste dans une autre vie, espiègle et indépendante, qui semble s'être fixée comme règle de vie de ne faire que ce qui lui plaît. "Tous les vignobles m'appartiennent. Je ne possède aucune terre mais c'est ce que je me raconte", dit-elle de sa liberté de se mêler de tout, entre deux échanges en afrikaans avec des ouvriers agricoles.

Entre les parcelles, elle a prévu des zones pour planter des buissons de fynbos, plantes endémiques de la région, peu gourmandes en eau et qui sentent bon le maquis. Pour "gagner en biodiversité", faire revenir insectes et divers animaux, permettant de moins traiter la vigne et d'assainir les sols. En bordure des vignes, des pins, plantés par les colons européens autrefois, consommaient trop d'eau. Ils ont été arrachés. - "Gageure" -