France: Arnaud Lagardère mis en examen pour soupçons d'abus de biens sociaux

Arnaud Lagardère, PDG du groupe éponyme, a été mis en examen lundi à Paris dans le cadre d'investigations notamment sur le financement par ses sociétés de son train de vie et de ses dépenses personnelles, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

A l'issue d'une journée d'interrogatoire, il a été mis en examen pour "diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, et non-dépôt de comptes", a précisé cette source. "Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer et l'obligation de fournir un cautionnement de 200.000 euros", a-t-elle ajouté.