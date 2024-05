Ahold Delhaize veut économiser des milliards dans les années à venir

Concrètement, Ahold Delhaize veut économiser cinq milliards d'euros entre 2025 et 2028. Pour la période 2022-2024, cette ambition était de 4 milliards d'euros, soit un milliard d'euros par an. En d'autres termes, l'entreprise veut commencer à économiser encore plus que ces dernières années.

Ahold Delhaize est la société mère de Delhaize, Albert Heijn et Bol, entre autres. Le groupe a expliqué jeudi un nouveau plan stratégique. Ainsi, le géant des supermarchés veut racheter chaque année pour un milliard d'euros de ses propres actions et le groupe veut augmenter l'épargne.

Ahold Delhaize veut y parvenir, par exemple, en automatisant plus efficacement la logistique et la distribution. Les activités des magasins seront également renforcées. Le groupe veut augmenter les achats en commun, coopérer davantage au développement de marques privées et examiner comment les magasins peuvent être organisés de manière plus efficace. Il s'agira par exemple de recourir davantage au selfscan.

Les emplois ne seront pas menacés dans le cadre de ce processus, a déclaré une porte-parole d'Ahold Delhaize.