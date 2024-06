Des lignes de tram et de bus perturbées dimanche à Bruxelles

De nombreuses lignes de tram et de bus seront "fortement" perturbées dimanche à Bruxelles en raison de deux courses cyclistes, a indiqué la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) sur son site internet.

Concernant les bus, les lignes 12, 17, 21, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 41, 47, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 79 et 95 seront également modifiées jusqu'en début d'après-midi. La circulation du 83, elle, sera interrompue entre Palfijn et Val Maria jusqu'à 20h00.

Les lignes de tram 8, 25, 62, 92, T-bus 3, T-bus 39 et T-bus 44 seront perturbées jusqu'à 13h00.

Le BXL Tour, une course cycliste de 40 kilomètres, et la 5e étape du Tour de Belgique se dérouleront dimanche dans la capitale. Outre les perturbations sur le réseau Stib, de nombreuses rues et tunnels seront temporairement fermés à la circulation.