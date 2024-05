ArGEN-X a repoussé le BEL 20 sous les 4.000 points

Umicore (21,78) reperdait 1,98% après son envol des jours précédents, UCB (118,75) abandonnant de même 2,06% tandis que Solvay (34,39) et Galapagos (26,82) cédaient 0,84 et 0,74%, Syensqo (94,61) s'appréciant par contre de 0,37%. Lotus Bakeries (9.700) était en tête des hausses avec un gain de 1,36% devant Elia (98,10) et D'Ieteren (219,80), positives de 1,08 et 1,20%, KBC (71,12) et Ageas (45,10) gagnant 1,11 et 0,62% tandis que AB InBev (58,96) se contentait d'un mieux de 0,31%.

Cofinimmo (66,30) valait 0,61% de plus que la veille, ses consœurs Aedifica (63,40) et WDP (25,98) cédant 0,08 et 0,23%. Iep Invest (5,75) rebondissait par ailleurs de 7,5% tandis que les résultats de Titan Cement (31,70) étaient salués par un bond de 6,7%.

Euronav (17,65) et Greenyard (5,44) valaient 2,1 et 2,6% de plus que la veille, Ahold Delhaize (29,46) et Proximus (7,20) progressant de 2 et 1,8%. Celyad (0,319) et Sequana Medical (1,49) étaient enfin positives de 5,1 et 2,7% alors que Biosenic (0,0135) reculait de 2,9%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0780 USD contre 1,0750 la veille. Le lingot se négociait autour de 69.515 euros, en progrès de 240 euros.