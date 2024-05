La proposition du gouvernement wallon pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques qui décrochent fait grincer des dents

Ce critère est jugé trop sévère par l'asbl qui défend les propriétaires de panneaux. "Des personnes qui décrochent pendant 120 minutes consécutives, bien sûr qu'il y en a, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un onduleur qui reprend la tension sur le réseau pendant 1 à 2 minutes. Ces gens-là se verront revenir à zéro, et ne percevront aucune indemnité", déclare Régis François, président de l'asbl "Beprosumer".

Le dossier sensible des panneaux photovoltaïques qui décrochent, s'il y a trop de production d'électricité dans un même quartier, est sur la table du gouvernement wallon. Ce dernier propose une compensation financière de 44€ le kilowatt, mais seulement pour les installations qui auront décroché au moins une fois pendant 120 minutes consécutives.

Pour le ministre wallon de l'énergie, Philippe Henry (Ecolo), la question de l'indemnisation semble secondaire. Selon lui, l'enjeu principal est la modernisation du réseau qui permettra, à l'avenir, d'éviter ces décrochages. "Une enveloppe de 214 millions d'euros a été dégagée par ce gouvernement afin que nos réseaux puissent, à l'avenir, gérer activement les pics de charges et accompagner la poursuite d'installations photovoltaïques, sans décrochages d'onduleurs", explique le ministre.

Les représentants réclamaient une compensation proportionnelle aux pertes de production, ce ne sera pas le cas. "Cela fait des mois que nous sommes avec un texte dans lequel on ne veut rien donner. On veut juste faire un écran de fumée pour dire 'nous sommes intervenus en faveur des décrochages'. Très peu auront droit à cette indemnité, et, surtout, elle ne sera pas juste", déplore Régis François.

En Wallonie, 30% des 350.000 installations subiraient des décrochages réguliers. Le texte doit encore être adopté ce jeudi par le gouvernement wallon, à priori, sans aucune modification.