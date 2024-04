Au moins 1.500 passagers affectés par des problèmes techniques à l'aéroport de Schiphol

Un dysfonctionnement du système de contrôle aérien aux Pays-Bas et une météo orageuse ont affecté lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi entre 1.500 et 2.000 passagers, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de Schiphol. Ils ont dû passer la nuit dans l'aéroport ou dans un hôtel, a-t-il précisé. Au total, 76 vols ont été annulés jusqu'à mardi matin.