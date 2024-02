Aucun accord trouvé entre syndicats et direction, la grève se poursuit

Les négociations entre la direction de Brussels Airlines et les syndicats se sont soldées par un échec mercredi soir. Malgré une proposition "très substantielle" avancée par la direction, aucun accord n'a été trouvé, a indiqué mercredi soir le transporteur.

Le syndicat chrétien CNE/ACV Puls, à l'origine du mouvement de grève entamé mercredi, a donc décidé de poursuivre le mouvement de grogne jeudi. Les hôtesses, stewards et pilotes en grève réclament de meilleures conditions salariales et une charge de travail allégée.

La compagnie indique que la majorité des autres syndicats et du personnel de cabine "soutiennent le dialogue social et restent au travail". Elle estime que toute nouvelle action de grève "nuit à la réputation et à la santé financière de Brussels Airlines", déjà durement touchée par la crise du Covid-19.