Avec la menace des PFAS, la poêle en inox prend sa revanche

A Fesches-le-Châtel, dans le Doubs, l'usine Cristel et ses casseroles haut de gamme vendues jusqu'au Japon a le vent en poupe: le numéro un français de l'équipement de cuisine en inox a vu "la demande exploser" depuis l'adoption en avril à l'Assemblée nationale d'une loi restreignant l'usage des PFAS en raison de risques sanitaires et environnementaux, confie son directeur général délégué Damien Dodane.

Le projet de loi doit être examiné à partir de jeudi au Sénat. Il prévoit d'interdire, dès le 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, de fart (pour les skis) ou d'habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), à l'exception des protections de sécurité.

A la suite d'une intense campagne du groupe Seb, propriétaire des célèbres poêles Téfal, les députés ont renoncé à interdire aussi les revêtements anti-adhésifs dans les batteries de cuisine.

Mais le débat a suscité "une véritable inquiétude sur le marché du culinaire", note Damien Dodane, dont l'entreprise vend à la fois de l'inox et de l'anti-adhésif. Si les deux matériaux étaient jusqu'à récemment à parts égales dans les ventes, l'inox représente depuis deux mois 70% du chiffre d'affaires de Cristel.