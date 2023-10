Belcolade engagera 100 personnes pour sa nouvelle usine à chocolat à Alost

Belcolade s'engage à proposer un cacao 100% durable tout au long de sa chaîne de valeur d'ici 2025, affirme l'entreprise. Le site de production alostois fonctionnera avec de l'électricité renouvelable. En outre, grâce à un vaste système de stockage souterrain, 90% de l'eau utilisée proviendra de l'eau de pluie collectée. "Belcolade a réalisé des investissements substantiels pour optimiser son efficacité énergétique, sa fiabilité et sa résistance aux sécheresses en modernisant toutes les installations techniques énergétiques, le stockage et la distribution."

La filiale de Puratos, spécialisé dans la fourniture d'ingrédients pour boulangeries, pâtisseries et chocolateries, suit par ailleurs le programme Beyond Chocolate. Cette initiative regroupant des acteurs du secteur et des décideurs politiques vise à lutter contre la déforestation, tout en encourageant des pratiques de travail éthiques et une rémunération équitable pour les producteurs de cacao dans les communautés locales.