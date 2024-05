Beyond Meat pâtit d'une chute de la demande

La société américaine Beyond Meat, qui fabrique notamment des succédanés de steaks et de saucisses d'origine végétale, a enregistré une forte baisse de la demande pour ses produits au cours du premier trimestre de cette année. Les ventes ont baissé de 18% pour atteindre 75,6 millions de dollars (70,4 millions d'euros).

La diminution des ventes s'explique notamment par le fait que des clients tels que McDonald's et Yum Brands, propriétaire des chaînes de restauration rapide KFC, Taco Bell et Pizza Hut, ont réduit leurs achats. L'entreprise a également dû offrir des rabais plus importants pour vendre ses alternatives végétariennes aux hamburgers et aux saucisses.

Beyond Meat doit faire face à des coûts de production et de matières premières plus élevés, ainsi qu'à une baisse de la demande. L'entreprise basée à El Segundo, en Californie, indique qu'elle est confrontée à "la faiblesse persistante de la demande dans la catégorie des viandes d'origine végétale, à l'inflation, à des taux d'intérêt élevés et à des inquiétudes quant à la probabilité d'une récession".

Le fabricant de substituts de viande a dû revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires à plusieurs reprises l'année dernière en raison d'une demande décevante et a également procédé à des suppressions d'emplois. Beyond Meat table sur un chiffre d'affaires compris entre 315 et 345 millions de dollars pour cette année.