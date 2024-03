Carrefour attaqué en justice sur sa politique sociale en France

Très critique depuis plusieurs années contre le transfert par Carrefour de nombreux magasins à des tiers, le syndicat CFDT, qui estime qu'il s'agit de "délocalisations locales" de dizaines de milliers d'emplois, est passé à la vitesse supérieure lundi, en assignant en justice le géant du CAC 40.

Plus de 300 magasins et 23.000 salariés sortis des effectifs depuis 2017: depuis l'arrivée à la tête de Carrefour du PDG Alexandre Bompard, les organisations représentatives du personnel, dont la CFDT, n'ont eu de cesse de contester le passage d'un nombre significatif de magasins en franchise et en location-gérance.