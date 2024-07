Une dizaine de militants mènent une action contre les jets privés à l'aéroport d'Anvers

Ce blocage s'inscrit dans le cadre d'une semaine d'actions contre l'aviation, menées également aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Finlande, en Norvège, en Espagne et en Suisse. Il dénonce "l'utilisation excessive des combustibles fossiles par l'industrie aéronautique" et exige l'arrêt progressif de l'extraction de ceux-ci d'ici 2030.

"Les jets privés sont le moyen de transport le plus polluant qui soit", a souligné Ruth-Marie Henckes, porte-parole de Doe Deurne Dicht. "À Anvers, nous en payons tous le prix avec des millions d'euros de l'argent des contribuables, l'espace public et notre santé. Cela se fait également aux dépens des populations du monde entier qui doivent supporter de plus en plus d'inondations, de chaleurs extrêmes et de pénuries alimentaires. Cela doit cesser, et c'est pourquoi nous bloquons aujourd'hui l'entrée du terminal des jets privés."