Carrefour ouvre un "pop-up store" pour la vente d'articles de seconde main à Bruxelles

Lancée en novembre 2023, Carrefour Reeborn est à la fois une plateforme en ligne et une application pour la vente et l'achat d'articles d'occasion. Elle permet aux particuliers de vendre des articles, tandis que les magasins Carrefour peuvent faire de même avec les restes de stocks de produits non alimentaires.

"Les utilisateurs peuvent gagner de l'argent en vendant leurs articles inutilisés tout en collectant des points Carrefour Bonus. Ils peuvent ensuite utiliser ces points pour faire leurs courses dans le magasin Carrefour de leur choix", explique le groupe.