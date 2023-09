Chris Peeters devient le nouveau CEO de bpostgroup

Avant de rejoindre le groupe Elia en 2015 en tant que CEO, Chris Peeters a dirigé les activités de business consulting de Schlumberger en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie.

Il avait aussi passé 14 ans chez McKinsey (dont sept en tant qu'associé), se spécialisant dans le secteur de l'énergie. Au cours des dix premières années de sa carrière, il a lancé un bureau d'études et une entreprise de construction, et a également été actif en tant que directeur commercial et technique pour une partie de l'Europe chez Hoogovens Aluminium.