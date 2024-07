Wall Street termine en hausse, la rotation des valeurs se poursuit

Le Dow Jones s'est apprécié de 1,64%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,03% et l'indice élargi S&P 500 a récupéré 1,11%.

La Bourse de New York a fini en hausse, vendredi, se reprenant après une semaine chahutée pour les valeurs technologiques, grâce notamment à un mouvement de rotation vers des actions délaissées.

Après deux séances marquées par une correction du secteur technologique, Wall Street était prête à un rebond.

Il a été facilité par la publication, avant l'ouverture, de l'indice de prix à la consommation PCE, ressort à 2,5% sur un an, en juin, contre 2,6% en mai.

"L'inflation continue à ralentir et approche doucement de la cible de la Fed (banque centrale américaine", soit 2% par an, a commenté Jeffrey Roach, de LPL Financial.