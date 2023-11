Cigarettes plus chères et bannies au parc: un nouveau plan de lutte contre le tabagisme

Ce nouveau programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027 s’appuie principalement sur "le renforcement de la fiscalité et les interdictions entourant le tabac", a exposé le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau.

L'objectif est notamment de prévenir l'entrée dans le tabagisme, en particulier des plus jeunes, et de mieux aider les fumeurs à stopper, spécialement les plus modestes.

Parmi ses mesures-phare: rendre le paquet de cigarettes moins abordable. "La hausse des prix, cela fonctionne et c’est très efficace, cela fait l’objet d’un consensus scientifique au niveau mondial", a souligné M. Rousseau.

De nombreuses marques atteignent aujourd'hui le prix de 11 euros pour un paquet de 20 unités. Le prix plancher sera porté progressivement à 13 euros d'ici au début 2027, avec une première étape à 12 euros en 2025.