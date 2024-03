Cinquième séance consécutive de hausse pour le BEL 20

Lotus Bakeries (8.730) et Elia (101,10) étaient par contre négatives de 1,36 et 1,08% tandis que Galapagos (30,04) et arGEN-X (366,00) reculaient de 1,41 et 1,11%, Syensqo (85,61) perdant 1,26% alors qu'UCB (115,40) progressait de 1,01%.

Treize de ses 19 éléments terminaient dans le vert, Solvay (25,06) et Ageas (41,45) en tête avec des gains de 2,12 et 1,72%, celle-ci après l'annonce qu'il n'y aurait plus d'offre sur l'assureur Direct Line.

AB InBev (55,52) et KBC (68,78) valaient 0,63 et 0,76% de plus que vendredi, Umicore (21,04) s'appréciant de 0,19%, D'Ieteren (202,80) et Melexis (75,45) de 0,40 et 0,20%.

Le projet de What's Cooking (77,00) de céder sa division charcuterie faisait bondir le titre de 14,6% tandis que les résultats de Ekopak (18,15) étaient salués par une hausse de 3,1%, Exmar (7,52) bondissant de même de 4,6% à la veille de la publication de ses résultats.

Banimmo (3,16) et Home Invest (16,64) progressaient de 4,6 et 2,8%, Immobel (27,05) et Ontex (7,42) de 1,9 et 2,8%, Titan Cement (26,80) de 2,1%.