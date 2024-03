Coup de pouce régional pour le rapport de durabilité des entreprises wallonnes

Quatre entreprises wallonnes - Solarec (Libramont-Chevigny); la Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu (Aubel): Enersol (Herve) et Eloy (Sprimont) - ont été sélectionnées par la Région pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de mettre en œuvre leur rapport de durabilité, annonce lundi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

L'appel à candidatures avait été lancé le mois passé en collaboration avec les fédérations Embuild (construction) et Fevia (alimentaire). Il répond à la directive européenne sur la Responsabilité sociétale des entreprises (CSRD), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci prévoit que les entreprises doivent désormais rendre compte de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs rapports annuels.

Elles bénéficieront d'une mise à niveau essentielle pour comprendre les exigences de la directive européenne. Elles entameront ensuite un exercice de 'double matérialité' qui permettra d'identifier les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance à travers toute leur chaîne de valeur. Une fois ces éléments clarifiés, une analyse d'écarts permettra à chaque entreprise d'identifier les lacunes et les progrès à réaliser. Enfin, chaque entreprise entamera la rédaction de son rapport de durabilité..

"Les entreprises sont des actrices essentielles de la transition vers une société plus durable. Dans cette perspective, l'évaluation des impacts de leurs activités sur l'environnement est indispensable. Bien sûr, les entreprises doivent pouvoir être soutenues dans ce nouvel exercice et je me réjouis de pouvoir les accompagner dans leurs efforts de transparence", a commenté, dans un communiqué, la ministre Tellier.