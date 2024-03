Démolition de 13 maisons sinistrées lors des inondations de 2021 à Chaudfontaine

L'opération de démolition devrait durer une vingtaine de jours. Le chantier avait déjà débuté la semaine dernière avec le désamiantage des bâtiments. Viendront ensuite le remblaiement des terres, la plantation de gazon, ainsi que l'installation de bordures et de clôtures de protection.

Ce chantier de démolition représente une première étape dans le réaménagement de cette zone le long de la Vesdre. D'autres démolitions d'habitations sinistrées suivront. Une fois les maisons entièrement détruites, la berge sera réaménagée de manière à laisser plus de place à la rivière et ainsi limiter l'impact de potentielles crues futures.

La commune de Chaudtontaine vise à créer le long de la berge une zone d'immersion temporaire et un "quartier durable". L'administration réfléchit également à des mesures de lutte contre l'imperméabilisation des sols sur l'ensemble de la localité.

Les inondations des 14 et 15 juillet 2021 avaient fait 39 victimes et plus de 100.000 sinistrés à travers tout le pays.