Des activistes du climat bloquent la compagnie d'assurances Marsh à Auderghem

Une centaine d'activistes d'Extinction Rebellion et de Totalement Down ont bloqué jeudi matin vers 09h00 l'accès à la compagnie d'assurances Marsh sur l'avenue Herman Debroux à Auderghem. Les organisations réclament que la société se retire du projet de pipeline EACOP dans l'est de l'Afrique. La police est sur place.

Ce projet, soutenu par TotalEnergies, devrait être le plus long du monde, d'une longueur de 1.443 km, et doit coûter 4 milliards de dollars.

Ce projet est critiqué dans le monde entier pour son impact sur le climat, les populations et leur environnement en Afrique de l'Est. "Cet oléoduc est un projet désastreux pour l'environnement, le climat et les écosystèmes de la région. Il présente également un risque de marée noire", a déclaré Extinction Rebellion.

Le blocus d'Extinction Rebellion et de Totalement Down fait partie d'une initiative de boycott international plus large. Grâce à cette action mondiale #StopEACOP, 24 banques et 28 compagnies d'assurance se sont déjà retirées du projet.