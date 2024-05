Deux entreprises sur trois souhaitent étendre l'accès aux flexi-jobs

La demande du statut de flexi-job est particulièrement forte parmi les entreprises basées dans la région de Bruxelles-Capitale, où 73% d'entre elles se montrent intéressées. La demande est légèrement plus faible en Wallonie (66%) et en Flandre (64%). Par ailleurs, ce sont surtout les entreprises moyennes (81%) et les grandes entreprises (74%) qui souhaitent avoir accès aux flexi-jobbers, bien plus que les petites entreprises (55%).

"La flexibilité est la clé de l'adaptabilité économique. Si deux entreprises sur trois expriment le désir d'accéder au statut de flexi-job, c'est un signal clair de la nécessité de répondre aux besoins changeants du marché. Laisser davantage de secteurs accéder à cette flexibilité non seulement stimulera leur croissance, mais favorisera également l'emploi, créant ainsi un environnement gagnant-gagnant pour le marché de l'emploi dans son ensemble, en réduisant certaines des tensions liées à la demande dans des métiers à demande fluctuante", explique Yves Stox, Managing Consultant chez Partena Professional.