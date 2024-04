Chute historique du prix du cacao: une baisse de plus de 25% en deux jours

Le prix du cacao a enregistré sa plus forte baisse jamais observée, perdant jusqu'à 27% en l'espace de deux jours. Cette correction arrive après la flambée des prix constatée ces derniers mois, avec un record atteint le 19 avril.

Mardi, à New York, le principal ingrédient du chocolat s'échangeait à 8.405 dollars la tonne, après une première baisse la semaine précédente. Mi-avril, la tonne de cacao coûtait encore environ 11.800 dollars.

Les analystes attribuent cette chute des prix à la diminution du nombre de contrats en cours et par l'arrivée des pluies en Afrique de l'Ouest, principale région productrice de cacao. Ces précipitations laissent espérer une meilleure récolte, alors que de nombreuses plantations avaient été affectées par la sécheresse et les maladies ces derniers mois. Malgré cette baisse, la pénurie de cacao n'est pas encore terminée, en particulier en Côte d'Ivoire et au Ghana, préviennent toutefois les analystes.