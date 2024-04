DPG Media envisage des mesures pour faire face à la hausse de ses coûts

"Il n'y aura pas de solution unique pour faire face à cette hausse des coûts", explique l'éditeur, entre autres, du quotidien Het Laatste Nieuws et de la chaîne de télévision VTM. "Au cours des prochaines semaines, nous allons rechercher les mesures les plus efficaces en passant au crible nos coûts et les prix de nos produits."

Le gouvernement fédéral a décidé en décembre de ne pas attribuer de nouveau contrat pour la distribution de journaux et de magazines. Le dernier contrat était aux mains de bpost et expire à la fin du premier semestre 2024. Les éditeurs devront donc eux-mêmes choisir leurs distributeurs après le 30 juin. Ils bénéficieront encore temporairement d'une aide publique sous forme d'un abattement fiscal.