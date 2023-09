Elevage: la revanche du modèle intensif

"On doit arriver à dire qu'il faut travailler sur l'entrée de gamme", a avancé le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau mardi, au premier jour du salon des productions animales de Rennes (Space), vitrine bretonne de l'agro-industrie.

La "montée en gamme" de l'élevage français, défendue un temps par Emmanuel Macron et censée améliorer le bien-être animal, se heurte au mur de l'inflation. Alors l'horizon est à nouveau à la production de masse pour résister aux importations à bas coût.

Le discours résonne singulièrement en Bretagne, première région d'élevage, qui produit aujourd'hui plus d'un porc français sur deux et un poulet sur trois.

"Les questions de bien-être animal ne marchent que si on trouve quelqu'un qui paie" pour des produits coûtant plus cher à produire, a-t-il ajouté devant les organisations professionnelles de la volaille.

"On a un objectif de reconquête" de la production standard, résumait quelques jours plus tôt devant des journalistes Gilles Huttepain, cadre dirigeant du leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Poulets de Loué...) et vice-président de l'interprofession Anvol.

A l'échelle nationale, "il faudrait construire 400 nouveaux poulaillers par an en standard pour reconquérir des parts de marché sur les importations", alors qu'un poulet consommé sur deux provient d'ailleurs.

La France est pour l'heure le premier producteur de viande bovine de l'UE, le deuxième pour le lait et le troisième pour le porc. Le pays se maintient aussi sur le podium pour les oeufs, même si la production a reculé avec la grippe aviaire.