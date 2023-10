En Auvergne, Marc Fesneau tente de rassurer les éleveurs

Depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, plusieurs lois (Egalim) ont été adoptées pour que les agriculteurs ne subissent plus la quête du prix le plus bas.

Cet édifice est ébranlé par l'inflation (encore +9,6% sur les produits alimentaires entre septembre 2022 et septembre 2023). Le gouvernement a présenté un projet de loi pour avancer les négociations annuelles entre les supermarchés et leurs grands fournisseurs de l'agroalimentaire (Mondelez, Nestlé, Danone...) dans l'espoir de faire baisser les prix plus vite.

"On ne va pas sacrifier l'agriculture", assure Marc Fesneau depuis l'arène du concours primant les meilleurs représentants de la race limousine, une vache à viande.

Derrière lui, un juge détaille les qualités des taureaux présentés au concours: "bassins larges et ouverts", "épaisseur de filet", "finesse d'os".