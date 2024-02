En Suède, une appli de rencontre pour les personnes autistes et déficientes intellectuelles

"DigiVi" a changé son quotidien. Lancée en novembre en Suède, cette interface pour trouver l'âme soeur est réservée exclusivement aux autistes ou aux personnes atteintes de déficience intellectuelle légère, ayant un QI entre 50 et 69.

"Ici je sais qu'on ne me jugera pas, il suffit d’être soi-même": Sira Rehn, 24 ans, atteint d'une déficience intellectuelle, s'est longtemps senti exclu des applications de rencontres, utilisées par 380 millions d'utilisateurs dans le monde.

La plateforme se distingue par un fonctionnement simplifié et une procédure d'inscription qui assure la "sécurité" de ces publics souvent victimes d'abus sur les réseaux.

Attablé dans un café d'Uppsala, au nord de Stockholm, Sira sirote une limonade et pianote sur son téléphone avec énergie.

Sira se définit comme non binaire, ni féminin ni masculin, et utilise le pronom non genré "hen" en suédois, l'équivalent du "iel" en français.