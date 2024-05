En Thaïlande, la vague de chaleur étouffe les producteurs de durians

Mais en Asie du Sud-Est et en Chine, son goût très apprécié en fait le "roi des fruits". Et en Thaïlande, où il est cultivé depuis des siècles, il fait partie des exportations les plus célèbres et les plus lucratives.

Mais la vague de chaleur exceptionnelle que connaît actuellement la région signifie pour les producteurs une récolte moins importante et des coûts de production de plus en plus élevés.

Et toute l'industrie du durian s'inquiète à la fois pour cette année et pour l'avenir, menacé par le réchauffement climatique.