Faute de candidats, un restaurateur du Lot embauche un robot-serveur

Alors faute de serveurs de chair et d'os, Geoffrey Ruamps s'est tourné vers ceux de métal et puces électroniques.

- "Réfractaires" -

Et puis, en pratique, ça se complique. Ce jour-là, Geoffrey Ruamps et son épouse Stéphanie Fourmy, 38 ans, ont constitué deux grandes tablées pour des réservations. Perturbée par le changement de disposition des tables, Bella s'arrête à quelques mètres des convives. Le maître des lieux doit donc l'accompagner pour assurer le service.

Il intervient aussi pour d'autres clients, que le robot était pourtant parvenu à atteindre. En fin de service, le restaurateur aux bras tatoués et à la voix douce justifie: "Certains sont un peu réfractaires" à se servir eux-mêmes.

La plupart des clients, souvent des habitués, comprennent "totalement" la démarche. Passée la surprise, il s'y sont faits et certains trouvent même amusant que Bella, quand on lui caresse les oreilles, se mette à miauler.

D'autres se montrent moins compréhensifs, à l'instar de Laurence Valentin, 58 ans, qui assène: "Si on payait mieux les gens, on aurait peut-être de la main-d'oeuvre!"

Pourtant, Geoffrey Ruamps assure avoir proposé 1.200 euros nets pour 25 heures par semaine, soit près de 2.000 euros ramenés à un temps plein. "A la fin, on ne parlait même plus de salaire. Si quelqu'un avait besoin de 100 ou 150 euros en plus, on s'alignait, on n'avait pas le choix", confie-t-il.

Face au "désarroi" du secteur, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Lot (UMIH 46), Quentin Pivaudran, dit lui aussi comprendre le recours à des robots serveurs. "C'est triste, mais ça a le mérite de fonctionner", lâche-t-il.

Mais le phénomène n'a selon lui pas vocation à se généraliser. "Il y a des types de restaurants où ça ne fonctionnera jamais."