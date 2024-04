EnergyVision devient fournisseur d'électricité en Flandre avec un contrat à prix bloqué

EnergyVision, entreprise spécialisée dans l'installation de panneaux solaires et de bornes de recharge, devient désormais un fournisseur d'électricité avec un type de contrat particulier : la majeure partie du tarif payé par les clients est bloquée pour au moins 10 ans, voire 30 ans pour certains d'entre eux. Ce type de contrat sera d'abord lancé en Flandre, mais l'entreprise envisage de s'étendre à Bruxelles et en Wallonie à l'avenir.

Concrètement, les nouveaux clients auront droit à 1.000 kWh au prix de 0,293 euro par kWh pour une période de 10 ans. L'entreprise offrira par ailleurs, si cela est techniquement possible, 1.500 kWh via des panneaux solaires. Pour cela, les clients paient 0,20 euro par kWh consommé, un prix bloqué pour 30 ans. Sur le reste de la consommation, qui serait selon EnergyVision d'environ 1.000 kWh pour une famille moyenne, un tarif variable actuellement fixé à 0,297 euro par kWh est appliqué.

Les premiers contrats seront proposés en Flandre aux propriétaires d'une maison ne disposant pas encore de panneaux solaires. La formule sera ensuite proposée, plus tard dans l'année, aux locataires, aux habitants d'appartements et aux ménages disposant déjà de panneaux solaires. L'entreprise visera à terme le marché wallon et bruxellois.