Enquête ouverte pour "traite des êtres humains" dans le vignoble bordelais

Le parquet de Libourne a ouvert une information judiciaire vendredi pour "traite des êtres humains" à l'encontre de sept personnes suspectées d'avoir employé, dans des conditions "indignes", des dizaines de personnes dans les vignes du Bordelais.

Les sept suspects interpellés mardi dans trois communes de l'est de la Gironde, dont Saint-Emilion, ont été mis en examen pour "traite des êtres humains en bande organisée", "recel de crime" et "soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail et d'hébergement indignes", a ajouté le parquet, qui a requis leur placement en détention provisoire.