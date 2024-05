Bagages à main payants: Testachats porte plainte contre plusieurs compagnies aériennes

Parmi les compagnies aériennes dans le viseur, Ryanair, Vueling, Wizzair et EasyJet entre autres imposent des suppléments oscillant entre 6 et 75 euros.

C'est illégal et problématique à deux égards, selon Testachats. "D'une part, cela empêche les passagers de comparer facilement les prix, parce que ce n'est qu'en fin de processus que le passager voit le prix réel qu'il va devoir payer pour son voyage", avance l'organisation. Or la réglementation européenne applicable à ce sujet prévoit que le prix définitif à payer est précisé à tout moment, et dès le début du processus.