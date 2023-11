Euronav nomme un nouveau CEO

Il a été convenu entre les deux entreprises que le CEO de Frontline achète 24 superpétroliers à l'entreprise anversoise, soit environ un tiers de la flotte totale, pour une valeur totale des navires de 2,35 milliards de dollars. De son côté, la CMB met sur la table un peu plus d'un milliard de dollars pour racheter les parts de la société norvégienne dans Euronav.

En début de semaine, les actionnaires ont approuvé l'accord négocié par M. Saverys avec la société norvégienne Frontline. La Compagnie Maritime Belge (CMB), contrôlée par la famille Saverys, a donc repris le contrôle total d'Euronav. Ludovic Saverys assume le rôle de directeur financier et Michael Saverys rejoint le conseil d'administration.

CMB affirme vouloir diversifier la flotte d'Euronav afin de réduire sa dépendance à l'égard du transport de pétrole brut. La compagnie veut miser sur des navires à faibles émissions de carbone ou des navires fonctionnant à l'hydrogène ou à l'ammoniac. Frontline n'a pas pu accepter cette stratégie et les deux actionnaires se sont opposés pendant plus d'un an.