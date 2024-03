Ghelamco termine dans le rouge en 2023

"Malgré la procédure de médiation en cours, la direction a décidé par précaution dès le premier semestre, d'enregistrer une dépréciation de 25,2 millions d'euros sur les coûts activés liés au projet Eurostadium (projet du stade qui devait être construit sur le parking C du Heysel et qui piétine depuis des années, ndlr)", justifie l'entreprise active en Belgique, au Royaume-Uni, en France et Belgique.

La branche Ghelamco Invest NV (Belgique, Royaume-Uni et France) a cependant réalisé un résultat net positif sous-jacent de 39,2 millions d'euros. Ce résultat découle principalement des choix opérés par la direction ces dernières années, "notamment en investissant dans l'immobilier commercial, mais aussi dans des datacenters durables et les infrastructures de sciences de la vie, activités qui connaissent une excellente résilience cyclique dans le contexte actuel", peut-on lire dans le communiqué