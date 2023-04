Inauguration de la traversée de Tournai modernisée, après six ans de travaux

L'inauguration célébrant l'achèvement des travaux de modernisation de la traversée de Tournai s'est tenue vendredi, après six années de chantier ayant permis la mise à gabarit CEMT Va (permettant d'accueillir des bateaux de 110 mètres de long et jusqu'à 3.000 tonnes) de l'Escaut dans sa traversée de Tournai.

Les travaux ont permis de réaménager les espaces sur plus de 2,7 des 4 kilomètres que Tournai compte de quais en intra-muros. Près du Pont des Trous, les gradins, abaissements de quais et autres promenades sous les arches latérales vont matérialiser les concepts émis lors des ateliers citoyens. L'objectif est de rapprocher les citoyens du fleuve.

Une foule d'activités gratuites, DJ, expositions, visites du Pont des Trous, se dérouleront ces samedi 15 et dimanche 16 avril aux abords de l'édifice remis à neuf. Des milliers de personnes sont attendues par la Ville de Tournai et le SPW Mobilité & Infrastructures, qui organisent l'événement.

"L'investissement global du chantier est de 55 millions d'euros. Ce montant comprend la pose en 2018 d'un nouvel ouvrage au centre-ville, l'aménagement complet des quais en rives droite et gauche dans la traversée de Tournai, la réalisation d'une halte nautique pour les péniches, les travaux d'élargissement de l'arche centrale du Pont des Trous, puis la reconstruction de ce bâtiment et l'aménagement de ses abords de chaque côté de l'Escaut et enfin la pose d'une passerelle piétonne le long du Pont Delwart", explique Christophe Vanmuysen, inspecteur général du SPW-Mobilité.

"Concernant le Pont des Trous, propriété des Voies Hydrauliques, la transformation de ce monument symbolique allie parfaitement l'élégance et le respect de notre patrimoine. La Ville de Tournai, qui va reprendre la gestion de cet édifice, pourra s'appuyer sur ce trésor pour poursuivre son développement touristique", a expliqué Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai.