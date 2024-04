JO-2024: les athlètes français en Berluti pour les cérémonies d'ouverture

Cette année, les Français vont "apparaître, en force, beaux, élégants comme jamais et marquer les esprits", assure à l'AFP l'ancien escrimeur Brice Guyart, aujourd'hui dans le comité d'organisation de Paris 2024 et "persuadé que les premières médailles se gagnent dès la cérémonie d'ouverture".

La très chic marque française Berluti habillera 1.500 athlètes et accompagnants pour l'ouverture des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre). Pour un prix certain. En magasin, une paire de sneakers Shadow coûte 1.000 euros et un costume Berluti environ 4.000 euros. Les athlètes pourront conserver leur tenue après les Jeux.

Les costumes, dessinés avec la collaboration de Carine Roitfeld, sont bleu nuit avec un col patiné bleu blanc rouge. Sur la poche gauche, une petite flamme olympique et le logo des Jeux. Les vestes, sans manches pour les femmes, se combinent avec pantalon ou jupe, et avec une chemise blanche de coton et de soie.

L'objectif était d'"allier l'élégance et le confort", souligne Vanessa Le Goff, directrice de collection chez Berluti.