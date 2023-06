La biotech OneLife lève 3,8 millions d'euros et affiche ses ambitions de croissance

"Cette manne financière provient à 70% du privé avec des partenaires tels que le holding familial Nomainvest et d'autres investisseurs additionnels, ainsi qu'à 30% du public avec l'apport du fonds d'investissement liégeois Noshaq (ex-Meusinvest, NDLR) et de Wallonie Entreprendre (l'outil économique et financier de la Région wallonne au service des entreprises, NDLR)", détaille le CEO Koen Billet.

Alliée des hôpitaux, OneLife commercialise des détergents enzymatiques pour le nettoyage des endoscopes, des instruments chirurgicaux, du matériel dentaire et des appareils médicaux. L'entreprise vient également de lancer une solution de nettoyage pour les lavabos, véritables "nids à bactéries", dans les établissements hospitaliers. "Ils sont devenus la priorité numéro 2 des hygiénistes, après le lavage des mains", précise K. Billet.