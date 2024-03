La Bourse de Paris bat son record en séance

Vers 09h50, l'indice vedette CAC 40 gagnait 35,41 points (+0,43%) à 8.240,22 points, peu de temps après avoir touché un nouveau plus haut en séance (8.243,33 points).

La Bourse de Paris continue de gagner du terrain jeudi, au lendemain de records en séance et en clôture et l'indice vedette CAC 40 avançait sans obstacle particulier susceptible de le freiner pour la dernière séance du trimestre.

Mercredi, le CAC 40 avait terminé en petite hausse de 0,25%, à 8.204,81 points, un nouveau record en clôture après avoir touché un précédent pic historique en séance. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 a avancé de plus de 9%, et l'indice élargi paneuropéen Stoxx 600 a avancé de près de 7%.

Casino dévisse

La cotation de l'action Casino a repris à l'ouverture du marché jeudi. Elle était restée suspendue toute la séance la veille à la demande du groupe, au lendemain de la prise de contrôle du distributeur, dirigé pendant 20 ans par Jean-Charles Naouri, par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Le titre chutait de plus de 66% à 4 centimes. Depuis le début de l'année, l'action de Casino a perdu plus de 95% et sa capitalisation boursière s'élève désormais à environ 1,37 milliard d'euros selon des données en temps réel de Bloomberg.