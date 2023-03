La Bourse de Paris dans le vert sur la semaine, les pertes du choc bancaire effacées

"Dans toute l'Europe, l'inflation globale baisse, ce qui était attendu simplement parce que les prix de l'énergie ont baissé par rapport à l'année dernière", commente Charlotte de Montpellier, économiste d'ING France.

Cependant elle note que "l'inflation sous-jacente ne diminue pas, cela veut dire que la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas fini d'augmenter ses taux, mais on s'y attendait aussi".

Les impacts des taux élevés et de l'inflation se font de plus en plus sentir: "la consommation est en baisse en France, en Allemagne aussi, ce qui montre que la consommation est impactée par l'inflation et que nous sommes dans une phase de ralentissement de l'économie de façon générale", ajoute Mme de Montpellier.

Grosse acquisition pour Sartorius Stedim

La biotech Sartorius Stedim a annoncé vendredi juste avant l'ouverture de la Bourse l'achat pour près de 2,4 milliards d'euros du fournisseur français de technologie pour thérapies cellulaires et géniques Polyplus. L'action du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros en 2022, a chuté de 8,62% à 282 euros.