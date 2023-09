La Bourse de Paris en baisse, le luxe et LVMH dérapent

Plus forte baisse du CAC 40, LVMH a cédé 3,64% à 731,50 euros, le plus bas niveau de son action depuis le 5 janvier. Le cours de LVMH a reculé plus de 5,7% depuis le début de la semaine et même de 18% depuis le 14 juillet, notamment en raison des difficultés de la croissance en Chine, un de ses principaux marchés.

LVMH a aussi perdu en fin de semaine passée son grade d'entreprise la mieux valorisée d'Europe, détrôné par le laboratoire danois Novo Nordisk.

A ses côtés, Kering a aussi cédé 2,31% à 468,70 euros et Hermès 1,86% à 1.833,40 euros.